2022/03/14 | 21:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يطيح بـ”داعشي” أحد المسؤولين عن استشهاد “مصطفى العذاري” غربي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/14 | 21:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يطيح بـ”داعشي” أحد المسؤولين عن استشهاد “مصطفى العذاري” غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يطيح بـ”داعشي” أحد المسؤولين عن استشهاد “مصطفى العذاري” غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).