الخارجية تصدر بيانا حول اجلاء العراقيين من اوكرانيا

2022/03/14 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بيانا حول اجلاء العراقيين من اوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "زودنا الصليب الأحمر بأوكرانيا بتفاصيل المواطنين العراقيين المفقودين".

وأضاف: "فاتحنا وزارة الخارجية الأوكرانية يوم أمس بشأن المواطن المفقود (قصي)".

وأوضح أن "القسم القنصلي باشر عمله في مقر السفارة وتم منح جوازات عدد (5)".

وأكد أنه "تم إجلاء (22) شخصاً بينهم عائلة".

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