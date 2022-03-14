2022/03/14 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا بعد غزو أوكرانيا ؟ – مسفر ال فطيح بعد إجتياح روسيا لأوكرانيا أمر الريئس الروسي بوتين بوضع ( قوات الردع النووي ) في حالة تأهب ،و أوكرانيا كما ذكرت في المقال السابقيعتبرها الروس مسألة حياة أوموت مهما كانت التكلفة الإقتصادية ،و بوتين هو ضابط مخابرات سوفيتي سابق يتمتع بدهاء وذكاء ويشعربالألم والندم عندما […]

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