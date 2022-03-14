2022/03/14 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوضى المفاوضات – كامل كريم الدليمي انتهى عصر التوافق ..وبدء عصر جديد تحت عنوان تشكيل “حكومة أغلبية وطنية “ قادرة على النهوض باعباء الوطن والمواطن بعد ما بدت عليهما علامات الكهولة بسبب سوء الأدارة وخيبات الآمل المتلاحقة !! “حكومة الأغلبية الوطنية ” الشعار المُتَبنى بعدما انتهت الانتخابات النيابية وتهيأ الجميع للمرحلة الانتقالية من “الحكومات […]

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