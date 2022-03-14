2022/03/14 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤية قانونية في المدد والتوقيتات الدستورية – عبد الستار رمضان نص الدستور العراقي لسنة2005 في العديد من مواده على مدد وتوقيتات حددها بالساعات والايام والاشهر وتواريخ وعبارات محددة لها آثار ونتائج مهمة، اثارت الكثير من الجدل والخلافات التي وصلت الى حد اقامة الدعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا لتفسيرها، والمدد لغة(جمع مُدّة وهي مقدار من الزمن، […]

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