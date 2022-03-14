تعرف على فوائد الزنك وأهميته للمناعة والاعصاب

2022/03/14 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… الزنك من المعادن الضرورية لجسم الإنسان والتمتع بصحة جيدة ونقصه قد يتسبب فى حدوث أمراض عديدة، وهو ضروري لإتمام بعض العمليات المهمة داخل الجسم مثل الهضم، والتمثيل الغذائي، وتعزيز صحة الأعصاب، والجهاز المناعي، والتئام الجروح.الزنك من العناصر التي لا يخزنها الجسم، وبالتالي يجب الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالزنك؛ لتلبية الاحتياجات اليومية منه.[…]

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