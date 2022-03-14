2022/03/14 | 21:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت المديرية العامة للأمن (دائرة التحقيقات) في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من القاء القبض على عنصر بتنظيم “داعش” الارهابي في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال عملية نوعية خاصة وبجهد استخباري عالي الدقة استنادا إلى مذكرة قبض صادرة وفق أحكام […]

ظهرت المقالة احد المسؤولين عن اعدام الشهيد مصطفى العذاري..



الاطاحة بداعشي غربي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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