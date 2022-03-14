الصحاف يعلن إجلاء 22 عراقياً من أوكرانيا

2022/03/14 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، إجلاء 22 عراقياً من أوكرانيا.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القسم القنصلي باشر بعمله في مقر السفارة وتم منح جوازات عدد (5)"، لافتا الى أنه "بالتنسيق مع ابناء الجالية تم اجلاء (22) شخصا بينهم عائلة".وأضاف، أنه "تمت مفاتحة الصليب الاحمر في اوكرانيا وتزويدهم بتفاصيل المواطنين العراقيين المفقودين فضلا عن مفاتحة وزارة الخارجية الاوكرانية يوم امس، بشأن المواطن المفقود (قصي)"، مبينا أنه "لا تزال السفارة تواصل جهودها بهذا الصدد".

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