الحشد يطيح بـ”داعشي” كان أحد المسؤولين والمخططين لاعدام الشهيد مصطفى العذاري غربي بغداد

2022/03/14 | 21:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت المديرية العامة للأمن (دائرة التحقيقات) في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من القاء القبض على عنصر بتنظيم “داعش” الارهابي في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “جاء ذلك خلال عملية نوعية خاصة وبجهد استخباري عالي الدقة استنادا إلى مذكرة قبض صادرة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب”.وتابع […]

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