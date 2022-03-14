السماعات اللاسلكية تصل إلى 300 مليون مستخدم خلال 2021

2022/03/14 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف تقرير حديث أن شحنات سوق الأجهزة السمعية اللاسلكية True Wireless Stereo (TWS) قد نمى في عام 2021 بنسبة 24 في المائة في مبيعات الوحدات لتصل إلى 300 مليون و 25 في المائة من حيث القيمة.وكان معدل نمو مبيعات الوحدات أقل قليلاً من التوقعات الأصلية بسبب تأثير جائحة Covid-19 على مدار العام، […]

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