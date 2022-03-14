2022/03/14 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يستقدم مسؤولين ويحقق بمخالفـات إستثمارية في نينوى ضبط مرأب لتهريب النفط وإحباط إدخال حبيبات كيمياوية إلى بغداد بغداد – فائز جواد تمكنت قيادة علميات بغداد، من الاطاحة بثلاثة متهمين عقب ضبط مرآب لتهريب المشتقات النفطية واحباط محاولة إدخال حبيبات كيمياوية للعاصمة.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم اعتقال متهمين اثنين يستقلون عجلات حمل […]

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