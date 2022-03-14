2022/03/14 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكبر حشد من المتنافسين وسط ممارسات دعائية غير مسبوقة إنتخابات ساخنة للمحامين تشتد فيها المنافسة بين20 مرشحاً للنقيب بغداد -الزمان بخلاف الدورات الانتخابية السابقة ، فان انتخابات نقابة المحامين التي ستجري في 24اذار الجاري، تشهد اقتراعاً ساخناً لم تشهده النقابة منذ تأسيسها في العام 1933فقد بلغ عدد المرشحين لمنصب النقيب ، نحو 20 متنافساً ، […]

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