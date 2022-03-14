2022/03/14 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن : ننسّق مع بغداد وأربيل لزيادة القدرة في الدفاع الصاروخي العراق يطلب من إيران توضيحاً بشأن إنتهاك السيادة وخرق حسن الجوار بغداد- قصي منذر طالب العراق امس ، من ايران توضيح الهجوم بالصواريخ على أربيل ، الذي يعد اعتداءً على مبدأ حسن الجوار والعلاقة التأريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين.وقال بيان تلقته (الزمان) […]

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