ما علاقة تغريدة الصدر (لاشرقية ولا غربية) باستهداف أربيل

2022/03/14 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ربط القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بتغريدة الصدر (لا شرقية ولا غربية).

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الهجوم يعتبر بمثابة هجوم دبلوماسي وسياسي ورد إيراني على تغريدة الصدر الأخيرة بعد الاجتماع مع الإطار التنسيقي بأن الحكومة المقبلة ( لا شرقية ولا غربية ) حيث كانت ضربة لمحاولات قاأني بأدخال الإطار كاملا بالحكومة".واضاف، أن "الإطار هم وكلاء لإيران حسب قوله وأن اتصال المالكي والصدر لم يكن موافقة دخول كامل الإطار بالحكومة وإنما استئناف الحوارات وايضا إلزام الإطار بتولي جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة".

وتابع ان "الصدر أكد انه لاشرقية ولا غربية فرد عليه الايرانيون بالضربة لإظهار قوتهم وأنها رسالة إلى كل الحلفاء ان استهداف الإطار ستكون له عواقب وخيمة عليهم".واشار الى أن "الحديث عن وجود مقرات اسرائيلية اكذوبة مبينا أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني طلب فريق تحقيق متكامل لمشاهدة المقرات التي قصفت وهل هناك أية إشارة تدل على وجود مقررات إسرائيلية".وأضاف ان "جلسة الحنانة الأخيرة أكدت ان جعفر الصدر هو الشخص الذي لا بد أن يكلف بتشكيل الحكومة فون تولي الصدر إدارة الدولة يعني مضيه بحل جميع الفصائل العراقية التابعة لإيران وهي رسالة وصلت لطهران بدورها الأخيرة ردت عليها بالصواريخ".

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