إيران: لن نقبل تحول العراق لـ

2022/03/14 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران، الاثنين، إنها لن تقبل أن يتحول العراق إلى "بؤرة تهديد" لأراضيها، بعد ضربات صاروخية باليستية تبناها الحرس الثوري الإيراني على إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

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