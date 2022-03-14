الحشد يقبض على داعشي كان أحد المسؤولين لاعدام الشهيد العذاري

2022/03/14 | 22:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.

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