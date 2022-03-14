جائحة: هل جاء عصر التقنية؟ - حبطيش وعلي

2022/03/14 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حبطيش_وعلي ماثيو دافيودترجمة الأستاذ حبطيش وعليفي هذا النص الذي يحتوي على صدى هايدجر ، يتتبع ماثيو دافيو تاريخ فلسفة التكنولوجيا من أجل فك شفرة المنطق التقني في العمل في الجائحة الحالية ويحاول رسم نموذج بديل للمستقبل.مقدمةمنذ عدة أسابيع ، تتساءل البلدان في جميع أنحاء العالم تقريبًا كيف يمكن أن تتطور حالات قليلة من فيروس جديد ظهر في الصين ، في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت ، إلى ......





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