كتاب صُنِع في الجحيم(16) - ناصر بن رجب

2022/03/14 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل السّادسالكُتُب المقدَّسة(قسم 3)لم يكن سبينوزا الوحيد، من بين معاصريه، الذي لجأ إلى عناصر نصيّة وإلى اعتبارات ذات طابع تاريخي، بما في ذلك الرّكون إلى أعمال كتّاب قدامى، مثل فلافيوس يوسوفوس (Flavius Josephus)، واسمه العبري يوسف بن متتياهو الكاهن، حتّى يَخرُج باستنتاجات جذريّة، حول الأصول البشريّة للبيْبل، تذهب إلى أبعد ممّا سمح ......





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