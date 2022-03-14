المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني 2022: دق مسمار في أزمة الحزب - الياس ضومط

2022/03/14 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_ضومط عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي رغم الظروف التي مرت وتمر فيها البلاد من انهيار مالي ونقدي واقتصادي، وترافق ذلك مع جائحة كورونا الخطيرة.حُضّر لهذا المؤتمر بجهود جبارة من جميع الشيوعيين في ارجاء لبنان، وقد عمل الامين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية بكل جهد متوفر عبر ورشة كبيرة من اللجان المتخصصة في حقل السياسة والتنظيم تحضيراً لهذا المؤتمر.المهم عقد المؤتمر في شباط 2022 ل ......





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