عبد الأمير: لم نحقق الفوز في أربع مباريات بسبب الإصابات

2022/03/14 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد لاعب فريق الزوراء سعد عبد الامير، أن فريق النوارس لم يحقق الفوز في أربع مباريات بسبب الإصابات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد الامير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشارقة وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “الشارقة من الفرق القوية التي تمتلك عدد من الأجانب ذات المستوى […]

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