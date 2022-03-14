2022/03/14 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يلتقي قادة الإقليم ويطلع على أضرار الإعتداء في أربيل : أدعو القوى إلى توحيد الصف والموقف إزاء سيادة العراق بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن أنهى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الامني المرافق له ، زيارته الى اربيل ، بعد لقائه رئيسا اقليم كردستان والحكومة ، والاطلاع على الموقع الذي تعرض الى […]

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