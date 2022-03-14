2022/03/14 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من السفارة الصينية يؤكد خلال زيارة الجريدة: نحرص على متابعة (الزمان) يومياً بغداد – ندى شوكت اشاد وفد من السفارة الصينية في بغداد ، بالجهود الصحفية لجريدة (الزمان) امس في ما تطرحه من موضوعات ثقافية وفكرية واسهاماتها في تنوير الرأي العام بالقضايا الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي.وقال الوفد الذي يرأسه مدير القسم السياسي […]

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