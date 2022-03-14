2022/03/14 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: موهوب يحصل على التفوّق في مسابقة عالمية لإختراع الروبورتات النجف – سعدون الجابري حصل الطالب حيدر أحمد نوري من مدرسة الموهوبين في محافظة النجف على شهادة الفوز بالتصنيف الثاني ، ضمن مشاركته مع فريقه في المسابقة العالمية للروبوت في ماليزيا بنظام الاونلاين، بأشراف من مركز ستمايل النجف ، بالإضافة الى مشاركته في البطولة الوطنية […]

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