دراسة: الرياضة تعالج مرض السكري الناتج عن كورونا

2022/03/14 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة قد تعالج مرض السكري الناتج عن الإصابة بكورونا، ووجد العلماء أن الرياضة يمكن أن تكسر الحلقة المفرغة من الالتهاب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والاكتئاب بعد أشهر من تعافي الشخص من الفيروس التاجى، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.وحتى الآن لا يوجد علاج طبي […]

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