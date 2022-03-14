2022/03/14 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الكتلة الصدرية، الاثنين، عن تعرض منزل نائب تابع لها لإطلاق نار شمالي بغداد.

وقالت الكتلة في بيان، "تعرض منزل النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي في منطقة بوب الشام لاطلاق عيارات نارية من قبل مجموعة مسلحة تدعي ارتباطها بالنائبة عائشة المساري".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باندلاع شجار بين نائبين وحمايتهما في العاصمة بغداد، فيما بين أسباب الشجار، موضحاً أن "شجاراً اندلع بين النائب عائشة المساري وحمايتها والنائب علي الساعدي وحمايته في منطقة بوب الشام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الصدرية تعلن تعرض منزل نائب لإطلاق نار شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الصدرية تعلن تعرض منزل نائب لإطلاق نار شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).