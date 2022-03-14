بعد ساعات.. العدل الدولية تعلن قرارها بشأن

2022/03/14 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر، الأربعاء قرارها، بشأن القضية المرفوعة من كييف على موسكو بشأن غزو أوكرانيا

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