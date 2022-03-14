2022/03/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف عزم يلتقي العبادي ويؤكد ضرورة توحيد الجهود السياسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عزم يلتقي العبادي ويؤكد ضرورة توحيد الجهود السياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عزم يلتقي العبادي ويؤكد ضرورة توحيد الجهود السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).