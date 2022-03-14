الكرملين: كييف لم تطلب ترتيب اتصال مع بوتين

2022/03/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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نفت روسيا طلب اوكرانيا الاتصال بالرئيس الروسي فلادمير بوتين.

صرح المتحدث باسم الكرملين بأن عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي أمر غير مستبعد، ولكن على وفدي البلدين والوزراء من الجانبين أن يبذلوا جهودا ليكون اللقاء المحتمل جوهريا، وليس من أجل اللقاء بحد ذاته.

وفي وقت سابق كان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا قد التقيا في مدينة أنطاليا التركية لبحث الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

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