شاهد.. لقطات جوية للدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية بعد قصف روسي

2022/03/14 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّرت السلطات الأوكرانية مقتل أكثر من 2500 شخص نتيجة القصف الروسي المستمر على مدينة ماريوبول.وأظهرت لقطات جوية جانبًا من حالة الدمار التي لحقت بالمدينة المحاصرة في جنوب شرق البلاد.

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