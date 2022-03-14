الأسدي: اتصال السيد الصدر بالمالكي مثل انفراجاً بالعملية السياسية

2022/03/14 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، أن اتصال السيد مقتدى الصدر مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مثل انفراجا بالعملية السياسية.يتبع..

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