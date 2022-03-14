2022/03/14 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم الإثنين، على ان جعفر الصدر هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء، مشيرا ان ماتم تداوله في الاعلام غير صحيح.وقال الاسدي في برنامج متلفز تابعته وكالة ايرث نيوز:رن ” جعفر الصدر سيصل الى العراق غداً مع طرحه مرشحاً لرئاسة الوزراء”.واضاف ان “ما طرح في […]

ظهرت المقالة الاسدي: الصدر هو الاسم “الوحيد” المرشح لرئاسة الوزراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: الصدر هو الاسم “الوحيد” المرشح لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي: الصدر هو الاسم “الوحيد” المرشح لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).