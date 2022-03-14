2022/03/14 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف تقرير حديث أن واتس آب يختبر تصميمًا جديدًا لقسم معلومات الاتصال لمستخدمي أبل أيفون، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، بدأت منصة المراسلة المملوكة لشركة فيس بوك في طرح تحديث تجريبي جديد لأجهزة أيفون.وتعد واجهة المستخدم المعاد تصميمها جزءًا من التحديث التجريبي الذي يجعل إصدار التطبيق يصل إلى 2.22.6.73، وإذا تذكرنا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتس آب يعمل على تصميم جديد لتطبيقه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتس آب يعمل على تصميم جديد لتطبيقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).