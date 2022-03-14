مهمات الحركة النسوية العمالية في جمهورية السوفيات - فلاديمير لينين

2022/03/14 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاديمير_لينين (مقطتف من خطاب فلاديمير لينين في المؤتمر الرابع للعاملات اللاحزبيات في موسكو يوم ٢-;-٣-;- ايلول ١-;-٩-;-١-;-٩-;-)من البديهي أن القوانين وحدها لا تكفي، ولا نكتفي نحن مطلقاً بمجرد اصدار المراسيم.



لقد عملنا في حقل التشريع كل ما ينبغي لكي يتساوى حال المرأة مع حال الرجل، ويمكننا الاعتزاز بذلك.



ان وضع المرأة في روسيا السوفياتية اليوم مثالي من وجهة نظر الدول الأكثر تقدماً، و ......





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