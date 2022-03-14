العُملات الأموية الفارسية والبيزنطية، والإمبراطورية الشبحية-جزء (3) - فريدة رمزي شاكر

2022/03/14 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر أولى معاوية إبن أبي سفيان المسكوكات أهمية كبيرة بإعتبارها ترمز لهويته خصوصاً الدينية في عباراته التي نقشها على نوعين من المسكوكات.



عملات عربية بيزنطية سُكّت في عهده بأشكال مختلفة وتحمل إشارات مسيحية، وعملة ساسانية فضية واحدة صدرت بإسمه بإشارات زرادشتية .



النوع الأول: نمط مسكوكات بيزنطية كما إستعرضت بعضها في المقال السابق و تحمل إشارة الصليب، و مضافاً إليها كلمات غير إسلامية مثل : " بسم الله - ......





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