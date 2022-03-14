تحالف عزم يبحث مع العبادي “سبل الانفراج” لتشكيل الحكومة في القريب العاجل

2022/03/14 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث تحالف عزم، اليوم الاثنين، مع رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي “سبل الانفراج” لتشكيل الحكومة في القريب العاجل.وذكر بيان للتحالف وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “وفد تحالف عزم ضم رئيس التحالف النائب مثنى عبد الصمد السامرائي وعدد من قيادات التحالف وناقش الاوضاع السياسية وسبل الانفراج التي تمهد الطريق لتشكيل الحكومة في القريب […]

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