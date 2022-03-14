2022/03/14 | 22:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

توفي راعي الحركة الملكية الدستورية في العراق الشريف علي بن الحسين في الأردن الإثنين عن عمر ناهز 66 عامًا.

ويرأس الشريف علي بن الحسين الحركة الملكية الدستورية العراقية، التي تسعى إلى إعادة نظام الحكم الملكي للعراق بعد إلغائه إثر حركة 14 تموز/يوليو 1958.

اقرأ/ي أيضًا: 100 عام على تأسيس الدولة العراقية..



تاريخ جديد وحاضر مفصلي

وتقوم الحركة استنادًا إلى علاقة الشريف علي بملك العراق الأخير فيصل الثاني باعتباره "الوريث الشرعي" لمنصب ملك العراق.

وولد الشريف علي بن الحسين، أصغر أبناء الأميرة بديعة، في بغداد عام 1956، ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا.

ويجمل ابن الحسين شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إ**** في المملكة المتحدة.

برز ابن الحسين كأحد معارضي حكم رئيس النظام السابق صدام حسين في عام 1991، وقال إنه ترك وظيفته في إدارة صناديق الاستثمار، وأصبح عضوًا في المؤتمر الوطني العراقي، وكان الغرض منها التحريض على الإطاحة بصدام حسين.

اقرأ/ي أيضًا:

أرشيف "صانعة الملوك"..



فوتوغرافيا ذاكرة العراق المُهملَة

100 عام من الأحداث الدامية والتحولات في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الوريث الوحيد للنظام الملكي في العراق عن عمر ناهز 66 عامًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الوريث الوحيد للنظام الملكي في العراق عن عمر ناهز 66 عامًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).