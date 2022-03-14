الحكيم معزيا بوفاة الشريف بن الحسين: سليل أسرة ارتبطت بتاريخ العراق المعاصر

2022/03/14 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / عزّى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، بوفاة راعي الحركة الملكية في العراق الشريف علي بن الحسين.وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز، “بأسف وألم تلقينا نبأ وفاة الشريف علي بن الحسين، راعي الحركة الملكية في العراق”.وأضاف “الفقيد سليل أسرة ارتبطت بتاريخ العراق المعاصر بشكل وثيق وواكب […]

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