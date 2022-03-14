القبض على إرهابيين اثنين بداعش في نينوى

2022/03/14 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على إرهابيين اثنين بتنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على متهمين من بينهم اثنين من عصابات داعش الارهابية ومتهمون بقضايا مختلفة".واضاف، أن " مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٤ / ١ ارهاب، و تم تسليمه الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب قوى الأمن الداخلي في نينوى". وتابع البيان: "في حين تمكن فوج طوارئ شرطة محافظة نينوى الثامن من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٤ / ١ إرهاب وتم تسليمه الى جهة الطلب". وبينت مديرية شرطة نينوى، بحسب البيان، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (١٥) متهما مطلوبين قضائيا بمواد قانونية مختلفة أحدهم مطلوب بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ق ع، وآخرون بقضايا مختلفة، فضلا عن تمكن مفارز الشرطة من ضبط أعتدة مختلفة وآخرون بتهمة التهريب.وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا."

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