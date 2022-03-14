2022/03/14 | 23:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x7gckc8RYSU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد صواريخ الغدر الإيرانية.. العراق رسمياً في حالة حرب فهل تمتلك بغداد الشجاعة على الرد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد صواريخ الغدر الإيرانية.. العراق رسمياً في حالة حرب فهل تمتلك بغداد الشجاعة على الرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).