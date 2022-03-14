2022/03/14 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | الخزانة الأمريكية: العقوبات المتوقعة ضد روسيا تشمل الحظر التجاري الشامل

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