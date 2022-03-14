السامرائي يعزي بوفاة الشريف بن الحسين: كان له الدور الفاعل في بناء العملية السياسية

2022/03/14 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تقدم رئيس تحالف عزم النائب مثنى السامرائي، الاثنين، بالتعازي بوفاة الشريف علي بن الحسين، مبينا انه كان له الدور الفاعل في بناء العملية السياسية.

وقال في تغريدة له على توتير، "خالص التعازي لأسرة ومحبي الشريف علي بن الحسين، هذه الشخصية الوطنية العراقية التي كان لها الدور الفاعل في بناء العملية السياسية الجديدة والمواقف الوطنية الواضحة والشجاعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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