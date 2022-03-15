القلنسوة والطربوش: جيوجينابولتيك العلاقات التركية-الإسرائيلية - فكري آل هير

2022/03/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فكري_آل_هير ترى بعض النظريات في علم الأنثروبولوجيا- (علم الإنسان)، أن الثقافة منتج يحمل الكثير من أدوات التشخيص النفسي والاجتماعي الذي يساعد في تفسير الطرق التي يتحرك بها الإنسان- كفرد الى حد ما وكمجتمع الى حد كبير- في مجال علاقاته..!!ولأن علم السياسة والعلاقات الدولية استفاد كثيراً من أطروحات مماثلة، فقد انتهى هو الآخر الى رؤية مقاربة تفسر سلوك الدول والأنظمة خاصة في مجال السياسة الخارجية، باعتبار أن الث ......





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