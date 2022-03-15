كردستان العراق ليست إسرائيل يا حكام إيران ؟! - مصطفى محمد غريب

2022/03/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب مقولة غوبلز : اكذب ثم اكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس مجربة في العراق داخلياً أما خارجياً فهو الشر الكامن في عقول البعض من الذين يرون احقيتهم في الكذب حتى يمررون ما يريدون تنفيذه بواسط الضحك على الذقون ، وكذبة وجود قواعد سرية إسرائيلية في إقليم كردستان تندرج حتى المقولة أعلاه لكن لن تنطلي على أحد وهو ادعاء باطل مبطن بنوايا عدوانية انتقامية بحجة مقتل ضابطين أو اعداداً أخرى من الحرس الثوري في سوريا، ب ......





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