2022/03/15 | 00:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية يستنكر الاعتداء الآثم على ادارة متوسطة هاجر للبنات في قضاء الشطرة ويتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/15 | 00:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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