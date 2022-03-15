إصابة ضابط ومنتسب خلال كمين لاعتقال 'مروج للمخدرات' في بغداد

2022/03/15 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

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إصابة ضابط ومنتسب اثناء عملية اعتقال "مروج للمخدرات" في بغداد

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