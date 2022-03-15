شاهد بالفيديو.. مسؤولان عراقيان يتقاطعان أمام عدسة الكاميرا في بيروت | الحصاد

2022/03/15 | 00:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rgG1rTEjMFU

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