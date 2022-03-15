إجراءات قانونية بحق معتدي على مدرسة في ذي قار

2022/03/15 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتوعد وزير التربية، علي حميد الدليمي، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اعتدى على مدرسة متوسطة للبنات في محافظة ذي قار.وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، استنكر ما اقدم عليه احد اولياء الامور في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار من اعتداء آثم على ادارتها لفظياً على ادارة متوسطة هاجر للبنات ، ويتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدي "، واصفاً هذا الفعل بالشائن والمعيب.واضاف، ان "وزير التربية توعد الشخص المسيء والذي وثقت الكاميرات فعلته الشنيعة هذه بالقصاص العادل من خلال القضاء العراقي الشامخ"، مشدداً على عدم السماح لاحد بالاعتداء او التجاوز على المؤسسة التربوية ببناياتها وملاكاتها التربوية.واكد الدليمي ، بحسب البيان، على ان المعلم والمدرس قيمة اجتماعية تربوية ثقافية عليا ، مشددا على المجتمع تكريمها والمحافظة عليها من اي تجاوز .واشار الى ان هذا الفعل فردي ولا يعكس مكانة الاسرة التعليمية والتربوية في نفوس ابناء شعبنا الذين عرفوا بدعم العلم ومسيرة الوطن المعطاء في هذا المجال.

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