تسريبات‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭ ‬على‭ ‬أربيل وإيران‭:‬لن‭ ‬نتساهل‭ ‬مع‭ ‬تهديدات‭ ‬مصدرها‭ ‬العراق‮ ‬‭ ‬

2022/03/15 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيباري‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬السفير‭ ‬الايراني‭ ‬ببغداد‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬لتلقي‭ ‬دروس‭ ‬الاحترام‭ ‬والدبلوماسية طهران‭ – ‬بغداد‭ – ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ عاودت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتساهل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬مصدرها‭ ‬العراق،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬استهدافه‭ ‬بصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬‮«‬مركزا‭ ‬استراتيجيا‮»‬‭ ‬اسرائيليا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الشمالي‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ […]

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