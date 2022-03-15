2022/03/15 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زيباري يطلب من السفير الايراني ببغداد الدخول في دورة لتلقي دروس الاحترام والدبلوماسية طهران – بغداد – أربيل -الزمان عاودت إيران الإثنين التحذير من أنها لن تتساهل مع أي «تهديدات» مصدرها العراق، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري استهدافه بصواريخ بالستية «مركزا استراتيجيا» اسرائيليا في إقليم كردستان الشمالي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب […]
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات عن هجوم وشيك على أربيل وإيران:لن نتساهل مع تهديدات مصدرها العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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