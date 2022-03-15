زيارة كردية الى طهران.. حل منظور

2022/03/15 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام إيران‭ ‬تتحدث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منطلق‭ ‬من‭ ‬يمتلك‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬مسألة‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬أربيل،‭ ‬وانّ‭ ‬تكرار‭ ‬الهجوم‭ ‬بحسب‭ ‬تسريبات‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سيكون‭ ‬نهجاً‭ ‬روتينيا،‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬طهران‭ ‬ازاءه‭ ‬الى‭ ‬استشارة‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬بحسب‭ ‬نظريتها‭ ‬في‭ ‬الامن‭ ‬الوقائي‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬مرورا‭ ‬بسوريا‭ ‬والعراق‭.‬ويبدو‭ ‬انّ‭ […]

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