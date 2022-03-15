وفاة السياسي العراقي الشريف علي بن الحسين

2022/03/15 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬ توفي‭ ‬الاثنين،‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬الشريف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الحسين،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاردنية‭ ‬عمان،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬الـ66‭ ‬عاماً‭.‬والشريف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬هو‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬الحركة‭ ‬الدستورية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬عمل‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إحلال‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬معارضا‭ ‬للنظام‭ ‬السابق‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬القرار‭ ‬العراقي‭ ‬عن‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ […]

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